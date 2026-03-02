«Израиль прежде всего»: В Иране раскрыли чьи амбиции подогревает Трамп, жертвуя солдатами США

Иранский политик отметил, что сначала глава Белого дома погрузил регион в хаос, руководствуясь «пустыми надеждами», а теперь переживает за рост потерь в рядах армии США.
«Своими бредовыми действиями он превратил свой лозунг Америка прежде всего в Израиль прежде всего и пожертвовал американскими солдатами ради израильских амбиций», — добавил Лариджани.
По его словам также, Трамп заставляет платить американских солдат и их семьи за создание собственного культа личности.
«Сегодня народ Ирана защищается. Не Вооруженные силы Ирана начали агрессию», — заключил Лариджани.
Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей».
Позже американский президент Дональд Трамп был вынужден признать неизбежность потерь среди личного состава военнослужащих ВС США в ходе начавшейся накануне операции против Ирана.