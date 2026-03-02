Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ноги отказали у белоруса во время рыбалки на Вилейском водохранилище

На Вилейском водохранилище у белоруса отказали ноги во время зимней рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

На Вилейском водохранилище спасли мужчину, у которого ноги отказали во время рыбалки, пишет «Мiнская праўда».

В ОСВОД рассказали о ЧП, произошедшем на Вилейском водохранилище. Спасателей вызвали 1 марта из-за рыбака, у которого отказали ноги.

Выяснилось, что во время рыбалки мужчине стало плохо, он не смог самостоятельно передвигаться. На место прибыли сотрудники Вилейской спасательной станции, которые доставили мужчину на берег и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказывали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище. А в середине февраля газовый баллон взорвался и разнес палатку рыбака на водохранилище Дрозды.

Еще в МЧС сообщили, что пожар произошел в крупном ТЦ в Минске из-за эскалатора.