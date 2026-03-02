Ноги отказали у белоруса во время рыбалки на Вилейском водохранилище

На Вилейском водохранилище спасли мужчину, у которого ноги отказали во время рыбалки, пишет «Мiнская праўда».
В ОСВОД рассказали о ЧП, произошедшем на Вилейском водохранилище. Спасателей вызвали 1 марта из-за рыбака, у которого отказали ноги.
Выяснилось, что во время рыбалки мужчине стало плохо, он не смог самостоятельно передвигаться. На место прибыли сотрудники Вилейской спасательной станции, которые доставили мужчину на берег и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее мы рассказывали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище. А в середине февраля газовый баллон взорвался и разнес палатку рыбака на водохранилище Дрозды.
