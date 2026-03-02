Ричмонд
Большинство родителей школьников из Петербурга одобряет запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Российские школы придерживаются строгого правила, запрещающего использование мобильных телефонов учениками во время уроков, причем данное правило распространяется даже на случаи, когда телефоны применяются в учебных целях.

Источник: Piter.TV

Согласно опросам, большинство жителей Санкт-Петербурга позитивно относятся к этому решению: целых 82% опрошенных родителей высказались в пользу ограничения использования смартфонов детьми в школе.

Интересно отметить, что среди сторонников запрета преобладают представители старшего поколения и мужчины, тогда как молодые матери и отцы проявляют меньшую активность в поддержке данной меры.

Однако небольшая группа родителей (около 9%) выразила свое несогласие с таким ограничением, считая, что полное исключение смартфонов из учебного процесса неэффективно. Они полагают, что детям важно научиться грамотно использовать ресурсы интернета для расширения кругозора и самообразования.

Что касается мнения самих преподавателей, подавляющее большинство (90%) поддерживает запрет, полагая, что мобильные устройства отвлекают учеников от учебы. Только 7% педагогов считают, что смартфоны могут приносить определенную пользу, поскольку они упрощают доступ к полезным ресурсам, помогающим учащимся оперативно искать необходимую информацию и выполнять расчеты.