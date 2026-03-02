Atlantic назвал следующую цель Трампа после операции против Ирана

Авторы материала отмечают, что глава Белого дома видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали». По мнению Трампа, его политика могла бы позволить вознести его наследие выше, чем у экс-президентов Штатов Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.