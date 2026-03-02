Центр помощи соискателям из других регионов открылся в Петербурге

В Петербурге возобновляет работу консультационный пункт, который помогает трудоустроиться приехавшим из других регионов. Учреждение открывается в понедельник, 2 марта.
Пункт работает на базе Центра трудовых ресурсов (ЦТР), подведомственного комитету. Здесь можно будет бесплатно консультироваться по вопросам поиска работы.
Центр может предложить большую базу вакансий. Так, около 8,5 тысяч рабочих мест было предоставлено в 2025 году петербургскими компаниям. Востребованнее всего сейчас специалисты в сферах образования, транспорта, производства и медицины.
Можно обратиться в центре по горячей линии или прийти лично. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-центр комитета по труду и занятости населения Петербурга.