«Это моя смерть прилетела»: как сложилась судьба народной артистки СССР Ии Саввиной

А происходило в ее жизни немало разного, трудного и горького — в том числе. Роман с гидрогеологом Всеволодом Шестаковым у Ии Саввиной вспыхнул на почве их общей страсти к подмосткам. Но рождение сына Сережи с синдромом Дауна стало для обоих ударом. Но ни в какой специализированный дом малютки Ия сына отдавать не собиралась. Она, ее мама Вера и свекровь Янина Адольфовна сделали все, чтобы максимально развить Сережу, и добились невероятных результатов: он не только получил образование, играл на синтезаторе, знал наизусть множество стихов и говорил на иностранных языках, но еще и начал прекрасно рисовать. Иногда про Саввину писали как про «жертву обстоятельств», но это не верно. Она обожала Сережу и была уверена: если бы не врожденная беда, он был бы гением.