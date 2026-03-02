В МГУ нашли способ ускорить коммуникацию через интерфейс «мозг — компьютер»

В экспериментах использовалось устройство «P300 спеллер», которое позволяет пользователю набирать текст, концентрируя внимание на мигающих символах на экране. Система регистрирует характерный электрический сигнал мозга и на его основе определяет выбранные буквы. Несмотря на надежность, такие нейроинтерфейсы работают медленно — обычно со скоростью 1−2 слова в минуту, поскольку для повышения точности требуется длительная фиксация внимания на каждом символе. Новый подход предполагает изменение самой стратегии ввода текста: исследователи отказались от стремления к безошибочному распознаванию каждой буквы и допустили появление опечаток на уровне слов. Такой черновой вариант текста передается языковой модели, которая анализирует контекст предложения и автоматически исправляет ошибки.