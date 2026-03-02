Багреева: более 3 млн контрактов заключили на Портале поставщиков за 13 лет

По словам Багреевой, за время работы портал поставщиков из инструмента проведения госзакупок малого объема для столицы стал крупной межрегиональной электронной платформой, на которой работают 60 тыс. заказчиков из 44 регионов страны и более чем 395 тыс. поставщиков со всей России. Как сообщал ранее московский мэр Сергей Собянин, 44-м регионом-заказчиком на портале поставщиков стала Курская область.