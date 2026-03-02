Багреева: более 3 млн контрактов заключили на Портале поставщиков за 13 лет

Столичному порталу поставщиков исполнилось 13 лет. За это время на нем заключили больше 3 млн контрактов общим объемом 680 млрд рублей. Об этих и других результатах работы портала с 2013 года рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По словам Багреевой, за время работы портал поставщиков из инструмента проведения госзакупок малого объема для столицы стал крупной межрегиональной электронной платформой, на которой работают 60 тыс. заказчиков из 44 регионов страны и более чем 395 тыс. поставщиков со всей России. Как сообщал ранее московский мэр Сергей Собянин, 44-м регионом-заказчиком на портале поставщиков стала Курская область.
«Наиболее популярной категорией стали медицинские товары, на поставку которых было подписано почти 246 тыс. договоров. В тройку лидеров также вошли строительные товары — 243 тыс. контрактов и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту — 213 тыс. сделок», — привела Багреева статистику по сделкам.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, около 1,8 млн контрактов пришлось на поставщиков из Москвы. Также в лидерах Подмосковье (313,2 тыс. контрактов), Пермский край (291,3 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (61,7 тыс.) и Краснодарский край (55 тыс.).
«Таким образом, поставщики из пяти наиболее активных регионов обеспечили более 80% от общего числа сделок», — подчеркнул Пуртов.
