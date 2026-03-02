Жителям Кишинёва стоит подготовиться: сегодня временно отключат свет — проверь свой адрес в списке

Жители двух секторов Кишинёва временно останутся без электричества.
О запланированных на сегодня профилактических работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Ул. А. Космеску, 25A, Г. Асаки, 23 — с 10:40 до 16:30.
Чеканы:
Ул. М. Дрэган, 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 — с 08:50 до 16:00.
Ул. М. чел Бэтрын, 8/1, 8/3, 10, 10A, 10/2, 10/3, 9999, П. Заднипру, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 — с 11:00 до 17:00.