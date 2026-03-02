Ричмонд
В Омской области 17 иностранцев депортируют после рейда

Все они нарушили правила пребывания.

Источник: Om1 Омск

В Омской области во время рейда «Жилой сектор» выявили 233 нарушения миграционного законодательства. По итогам проверок 6 иностранцев выдворят из России, еще 11 человек депортируют.

Оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники полиции совместно с Росгвардией. Проверки проходили на территории региона.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением правил пребывания, а также правил въезда или режима проживания иностранных граждан в Российской Федерации.

Кроме того, вынесено 15 решений о неразрешении въезда в страну, сообщает пресс-служба УМВД.