В Татарстане 87% случаев сифилиса протекает бессимптомно

В Татарстане в 2025 году выявлено 577 случаев сифилиса, что на 5,9% больше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главврача Республиканского кожно-венерологического диспансера Гузель Вафина.
При этом 87% заболевших — скрытые и поздние формы, когда болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при обследованиях. Рост заболеваемости эксперты связывают с миграционными потоками, «медицинским туризмом», поведенческими факторами групп риска и последствиями пандемии коронавируса, когда самолечение антибиотиками могло «замаскировать» симптомы. Соотношение мужчин и женщин среди больных — 2,3 к 1, средний возраст — старше 40 лет. 53% пациентов состоят в браке.
Благодаря региональному приказу об обязательном скрининге (от 14 до 65 лет) с 2022 года в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая врожденного сифилиса. В 2025 году выявлено 39 случаев сочетания сифилиса и ВИЧ.
Врачи призывают не заниматься самолечением и обращаться при первых симптомах: безболезненные язвочки, сыпь, увеличение лимфоузлов. В республике действует система профилактики, включая работу с группами риска и создание просветительских материалов для молодежи, сообщает «Вечерняя Казань».
