В Татарстане 87% случаев сифилиса протекает бессимптомно

При этом 87% заболевших — скрытые и поздние формы, когда болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при обследованиях. Рост заболеваемости эксперты связывают с миграционными потоками, «медицинским туризмом», поведенческими факторами групп риска и последствиями пандемии коронавируса, когда самолечение антибиотиками могло «замаскировать» симптомы. Соотношение мужчин и женщин среди больных — 2,3 к 1, средний возраст — старше 40 лет. 53% пациентов состоят в браке.