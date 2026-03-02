Раскрыты потери российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке: счет ежедневно идет на миллионы

Немногим ранее сообщалось, что туроператоры расселили большинство застрявших россиян по отелям. По данным Ассоциации туроператоров России, туристам обеспечили проживание и питание, а в ряде случаев расходы взяли на себя сами компании или авиаперевозчики. Клиентам также рекомендовали не выезжать в аэропорты без официальных уведомлений.