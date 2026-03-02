Ричмонд
Раскрыты потери российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке: счет ежедневно идет на миллионы

РСТ: туроператоры РФ ежедневно теряют $1,5 млн из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Потери российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

В РСТ пояснили, что убытки связаны с вынужденным продлением проживания туристов, которые не могут покинуть страны региона. При сохранении конфликта между США, Израилем и Ираном общий ущерб может достигнуть десятков миллионов долларов.

«Потери туроператоров из-за вынужденного продления срока размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее 1,5 млн долларов в день», — говорится в сообщении.

Немногим ранее сообщалось, что туроператоры расселили большинство застрявших россиян по отелям. По данным Ассоциации туроператоров России, туристам обеспечили проживание и питание, а в ряде случаев расходы взяли на себя сами компании или авиаперевозчики. Клиентам также рекомендовали не выезжать в аэропорты без официальных уведомлений.

