Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане

Израиль начал наступательную операцию в Ливане. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля начала наносить удары по дополнительным целям “Хезболлы” в Ливане», — говорится в сообщении.
На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи.
