Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане

Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в Ливане.

Израиль начал наступательную операцию в Ливане. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля начала наносить удары по дополнительным целям “Хезболлы” в Ливане», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и Иран начали наносить удары по Ирану. Тогда президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объявил о начале военной операции и подчеркнул, что ее целью является защита американских граждан.

На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи.

