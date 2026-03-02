Во Владивостоке ищут водителя, сбившего 10‑летнего мальчика на переходе

Во Владивостоке ищут водителя, который вечером 26 февраля сбил 10‑летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Окатовой и уехал, не дожидаясь полиции. Ребёнок получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщила Госавтоинспекция города.
По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», ДТП произошло около 19:50 у дома 28 на улице Окатовой в Первомайском районе. Неустановленный водитель, ехавший со стороны улицы Героев Тихоокеанцев в направлении улицы Калинина на пока не опознанном автомобиле, наехал на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобилист скрылся.
Сейчас сотрудники ГАИ проводят розыск водителя и назначили ряд экспертиз, по результатам которых решат вопрос о дальнейших процессуальных шагах в соответствии с российским законодательством. Правоохранители просят всех, кто видел момент наезда или может располагать записью с видеорегистратора в районе улицы Окатовой в указанное время, позвонить в дежурную часть полка ДПС по телефонам 8 (423) 249‑09‑21 и 249‑05‑56. Гарантируется конфиденциальность.