Во Владивостоке ищут водителя, сбившего 10‑летнего мальчика на переходе

Сейчас сотрудники ГАИ проводят розыск водителя и назначили ряд экспертиз, по результатам которых решат вопрос о дальнейших процессуальных шагах в соответствии с российским законодательством. Правоохранители просят всех, кто видел момент наезда или может располагать записью с видеорегистратора в районе улицы Окатовой в указанное время, позвонить в дежурную часть полка ДПС по телефонам 8 (423) 249‑09‑21 и 249‑05‑56. Гарантируется конфиденциальность.