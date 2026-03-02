В Кузбассе задержали воровку, ходившую на «шопинг» в супермаркет с ведром

В полицию с разницей в несколько дней обратились сотрудники двух магазинов. Они заявили о пропаже сыров и сливочного масла с витрин. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Полиция смогла установить личность и задержать подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя горожанка. Полицейские выяснили, что женщина приходила в магазины с ведром, складывала в него продукты и уходила, не оплачивая. Похищенное она продавала прохожим на улице.