Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане

«ВВС Афганистана нанесли новые эффективные авиаудары по базе “Нурхан” в Равалпинди, штабу 12-го армейского корпуса в Кветте (провинция Белуджистан), базе “Хойзо” в агентстве Моманд (провинция Хайбер-Пахтунхва) и военной базе Казни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиаудары нанесены в ответ на вчерашние и сегодняшние нарушения афганского воздушного пространства над Кабулом, Баграмом и в некоторых других районах страны. «Любое нарушение воздушного пространства и неуважение к суверенитету Афганистана со стороны враждебных кругов Пакистана встретят решительный отпор», — приводит телеканал выдержку из заявления афганского минобороны.