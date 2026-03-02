Ричмонд
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы Афганистана нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает афганский государственный телеканал RTA со ссылкой на министерство обороны.

Источник: AP/Inter Services Public Relations

«ВВС Афганистана нанесли новые эффективные авиаудары по базе “Нурхан” в Равалпинди, штабу 12-го армейского корпуса в Кветте (провинция Белуджистан), базе “Хойзо” в агентстве Моманд (провинция Хайбер-Пахтунхва) и военной базе Казни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудары нанесены в ответ на вчерашние и сегодняшние нарушения афганского воздушного пространства над Кабулом, Баграмом и в некоторых других районах страны. «Любое нарушение воздушного пространства и неуважение к суверенитету Афганистана со стороны враждебных кругов Пакистана встретят решительный отпор», — приводит телеканал выдержку из заявления афганского минобороны.

Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
