Правила парковки ужесточат на улице Нейбута во Владивостоке

Изменения в организации дорожного движения введут на улице Нейбута во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации города.
«Здесь в районе домов № 17а — 11 будет введена зона запрета стоянки», — говорится в сообщении.
Уже в ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки, а также таблички «Работает эвакуатор». Это означает, что нарушители могут не только получить штраф, но и лишиться автомобиля — его увезут на спецстоянку.
При этом кратковременная остановка для посадки или высадки пассажиров останется разрешённой.
По информации специалистов Управления дорог администрации Владивостока, такие меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда, в том числе для машин экстренных и коммунальных служб, а также на повышение общей безопасности и комфорта на дороге.
Напомним, запрет на стоянку транспортных средств вводится на улице Сельской во Владивостоке. Соответствующие знаки появятся в районе домов № 3д, строения 2−11.
Реверсивное движение из-за ремонта теплосети введут на два месяца на Русском острове во Владивостоке.
Ограничения на Университетском проспекте продлятся с 10 марта по 5 мая.