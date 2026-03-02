Жители Бодайбо не будут платить за отопление и горячую воду за февраль 2026 года. Убытки возместит районная администрация. А оплата за электричество будет рассчитана по показателям февраля 2025 года. Перерасход, вызванный чрезвычайной ситуацией, учитываться не будет. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.