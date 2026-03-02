Ричмонд
Жители Бодайбо не будут платить за отопление и горячую воду за февраль 2026 года

2 марта холодную воду вернут в 10 домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Бодайбо не будут платить за отопление и горячую воду за февраль 2026 года. Убытки возместит районная администрация. А оплата за электричество будет рассчитана по показателям февраля 2025 года. Перерасход, вызванный чрезвычайной ситуацией, учитываться не будет. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— В городе продолжаются работы по подключению домов к холодной воде. На сегодняшний день ей пользуются жильцы 80 домов, — уточнил глава региона.

2 марта водоснабжение проведут еще в 10 домов, а также рабочие восстановят в четырех домах канализации. На улице Садовой подготовили к запуску резервный водовод.

Также школа № 3 и коррекционное учебное учреждение, которые попали в зону ЧС, возобновят работу с 3 марта. Ранее в социальных объектах специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды — она соответствует санитарным нормам.