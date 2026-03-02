Ричмонд
«У меня нет сил встать»: певица Слава устроила истерику в соцсетях

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, опубликовала в лично блоге видеоролик, на котором в слезах обвинила неких людей, пытающихся саботировать ее работу.

Так, артистка заявила, что кто-то пытался сорвать один из нее недавних концертов: по словам Сланевской, провокация произошла в начале выступления. Певица отметила, что ей было тяжело выступать, так как она нехорошо себя чувствует.

— Я лежала в постели, говорила, что не могу подняться, что у меня нет сил встать. Клянусь, у меня не было сил встать. Меня шатало из стороны в сторону не потому что я пьяная, а потому что принимаю таблетки, — отмечает Слава.

Певица считает, что против нее организовали травлю. Она отметила, что она все равно будет продолжать работать и не собирается отменять запланированные шоу.

— Сейчас все будут показывать, какая певица Слава пьяная. Всем правда вообще не нужна. Мне жутко неприятно, просто в первый раз в жизни такое. Такой позор вообще не хочу выносить! — заявила артистка.

20 февраля Слава призналась, что перенесла нервный срыв на недавнем концерте в Смоленске. После инцидента Сланевская решила взять месячный отпуск, чтобы восстановить физическое и эмоциональное состояние. Она подчеркнула, что все ранее запланированные концерты пройдут по графику.

Также Слава ранее рассказала, что серьезно заболела в период новогодних праздников. При этом она предположила, что ее сглазили, намекнув, что причиной ее недуга могла стать певица Лариса Долина.