Автобусным перевозчикам Башкирии разрешат объезжать закрытые дороги в случае ЧС

Межмуниципальным автобусным перевозчикам Башкирии разрешат менять маршруты в случаях закрытия автовокзалов и дорог из-за чрезвычайных ситуаций или мер для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С инициативой выступило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Проект постановления правительства опубликован для общественных обсуждений.

Документ распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников товарищества, которые имеют свидетельство на право перевозок по межмуниципальным маршрутам. Они получат 30-дневное право на объезд закрытых дорог, мостов, автовокзалов и автостанций в тех случаях, когда чрезвычайные ситуации или карантинные меры вынудили власти временно прекратить работу автовокзалов и автостанций, а также перекрыть дороги и искусственные сооружения.

Обсуждения новелл продлятся до 6 марта.