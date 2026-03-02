ГОСТ на чипсы начнет действовать в России с 1 апреля

Впервые в России будет введен ГОСТ на картофельные чипсы — он начнет действовать с 1 апреля. Об этом свидетельствует документ Росстандарта.
По данным ведомства, чипсы — распространенный продукт. Несмотря на это, перечень, который устанавливал бы единые требования к этой категории, отсутствовал.
Новый стандарт распространяется на чипсы, приготовленные из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом.
Документ также коснется запеченных или обжаренных в масле чипсов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок, герметично упакованных в потребительскую упаковку.
Допускается наличие вздутий на пластинках чипсов, которые возникают при взрыве волокон картофеля, коричневого цвета из-за карамелизации сахаров, а также раскрошившихся изделий, передает ТАСС.
Ранее в России также появился ГОСТ чак-чака с требованиями по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам. Документ начал действовать в январе 2026 года.
Кроме того, в стране с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на пиво, который заменит устаревший стандарт 2012 года. Что изменится и для чего нужны нововведения, разбиралась «Вечерняя Москва».