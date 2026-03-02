Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран

В мероприятиях планируется участие действующих национальных победительниц авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. Каждая делегация будет состоять из трех титулованных представительниц в категориях Miss, Mrs и Little Miss. Участницы из 17 стран заблаговременно прибыли в Казань. За короны в своих возрастных категориях поборются по три конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.