АТОР: Дубайским отелям поручили продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
— В частности, отелям рекомендовано предоставить туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, возможность продлить проживание; сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании; не выселять гостей в данной ситуации, — передает Telegram-канал ассоциации.
По данным АТОР, около восьми тысяч российских туристов не могут вернуться из стран Ближнего Востока на фоне закрытия воздушного пространства.
Застрявшие туристы оказываются в самых разных ситуациях. Telegram-канал Shot сообщил, что российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за ударов со стороны Ирана.
Аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против американских и израильских властей после убийства верховного лидера исламской республики — аятоллы Али Хаменеи.