Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР: Дубайским отелям поручили продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— В частности, отелям рекомендовано предоставить туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, возможность продлить проживание; сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании; не выселять гостей в данной ситуации, — передает Telegram-канал ассоциации.

По данным АТОР, около восьми тысяч российских туристов не могут вернуться из стран Ближнего Востока на фоне закрытия воздушного пространства.

Застрявшие туристы оказываются в самых разных ситуациях. Telegram-канал Shot сообщил, что российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за ударов со стороны Ирана.

Аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против американских и израильских властей после убийства верховного лидера исламской республики — аятоллы Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше