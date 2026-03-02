Электричке Омск — Иртышское добавили Троицкое. Расписание

Отметим, согласно расписанию, поезд 6201/6202 отправляется со станции «Омск-Пассажирский» в 08:05 с прибытием на станцию «Троицкое» в 08:35. Следующий рейс из областного центра идет под номерами 6209/6210 в 18:22 с остановкой в 18:50. В обратном направлении поезд 6211/6212 отправляется от станции «Иртышское» в 06:23, остановка в Троицком — 08:35, прибытие в Омск — в 09:05. Вторая «Электричка» 6203/6204 следует с такими временными интервалами: 15:13 — 17:25 — 17:55. Стоимость билета во всех случаях составляет около 262 рублей на момент подготовки материала.