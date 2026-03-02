Электричке Омск — Иртышское добавили Троицкое. Расписание

В селе Троицкое Омского района появилась остановка для электричек. Новый объект построили с нуля.
«Длина платформы — 24 м. Остановочный пункт оборудовали с двух сторон современными навесами от осадков, скамейками и урнами. Смонтировали освещение, установили информационные щиты с навигацией. Для безопасного перехода через пути уложили специальный деревянный настил», — рассказали представители РЖД.
Ожидается, что новая остановка повысит транспортную доступность для 9 тысяч жителей села Троицкое и разгрузит существующие автобусные маршруты.
«У нас развивается жилищное строительство, возводятся два крупных логистических центра, оптовый рынок, планируется мясокомбинат. На новые рабочие места уже приезжают специалисты как из Омска, так и из соседних районов. Теперь мы получили надежную связь с областным центром», — рассказала глава Троицкого сельского поселения Светлана Сердюк.
В будние дни у новой платформы останавливаются две пары электропоездов, следующих по маршрутам Омск — Иртышское и Иртышское — Омск. В выходные будут курсировать три пары поездов.
Отметим, согласно расписанию, поезд 6201/6202 отправляется со станции «Омск-Пассажирский» в 08:05 с прибытием на станцию «Троицкое» в 08:35. Следующий рейс из областного центра идет под номерами 6209/6210 в 18:22 с остановкой в 18:50. В обратном направлении поезд 6211/6212 отправляется от станции «Иртышское» в 06:23, остановка в Троицком — 08:35, прибытие в Омск — в 09:05. Вторая «Электричка» 6203/6204 следует с такими временными интервалами: 15:13 — 17:25 — 17:55. Стоимость билета во всех случаях составляет около 262 рублей на момент подготовки материала.