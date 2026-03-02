Иран сбил израильский беспилотник Hermes на западе страны

«Беспилотник Hermes был поражен средствами противовоздушной обороны в провинции Лурестан», — сообщило агентство со ссылкой на военных.
Оно отметило, что израильский беспилотник был сбит в районе города Хорремабад — административного центра провинции.
