Самозанятые Омской области заработали 29 млрд рублей в 2025 году

Самозанятые жители Омской области задекларировали доходы на сумму 28,9 млрд рублей по итогам 2025 года. Прошедший год стал рекордным по числу новых участников специального налогового режима: статус плательщика налога на профессиональный доход официально получили 49 368 человек.
Большинство новых участников режима — 97 процентов — ранее не имели статуса индивидуального предпринимателя. Инструмент самозанятости стал основным способом легализации для граждан, работающих на себя: фрилансеров, мастеров сферы услуг, репетиторов и арендодателей.
Для соблюдения требований законодательства плательщик налога на профессиональный доход обязан фиксировать расчеты и формировать чек для покупателя или заказчика. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог». Чек допускается передать клиенту в цифровом виде на телефон или электронную почту, предоставить QR-код для сканирования с экрана устройства или распечатать на бумажном носителе.
Нарушение финансовой дисциплины влечет административную ответственность в соответствии с федеральным законодательством. За сокрытие выручки или несвоевременную выдачу чека предусмотрен штраф в размере 20 процентов от суммы сделки. При повторном нарушении в течение шести месяцев санкция возрастает до 100 процентов от суммы расчета.
