Самозанятые Омской области заработали 29 млрд рублей в 2025 году

Для соблюдения требований законодательства плательщик налога на профессиональный доход обязан фиксировать расчеты и формировать чек для покупателя или заказчика. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог». Чек допускается передать клиенту в цифровом виде на телефон или электронную почту, предоставить QR-код для сканирования с экрана устройства или распечатать на бумажном носителе.