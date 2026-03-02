Стало известно, сколько денег теряют туроператоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

— Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80−100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути, своим же деньгам в фондах «Турпомощи», не обращаясь к государству за поддержкой, — цитирует члена правления РСТ и генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна Telegram-канал союза.