Стало известно, сколько денег теряют туроператоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

Туроператоры теряют 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Эксперты РСТ уверены, что в случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном, ущерб составит десятки миллионов долларов.
По предварительным данным, сейчас в Саудовской Аравии находится около тысячи российских туристов, в ОАЭ — до 100 тысяч, а в Омане — порядка 800−900 россиян.
— Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80−100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути, своим же деньгам в фондах «Турпомощи», не обращаясь к государству за поддержкой, — цитирует члена правления РСТ и генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна Telegram-канал союза.
Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании.
Застрявшие из-за конфликта на Ближнем Востоке туристы оказываются в самых разных ситуациях. Telegram-канал Shot сообщил, что российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за ударов со стороны Ирана.