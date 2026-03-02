Ричмонд
Bloomberg: состояние Дурова в феврале упало на $2,24 млрд

Состояние сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось на $2,24 млрд.

Источник: Аргументы и факты

В феврале 2026 года состояние Павла Дурова уменьшилось на $2,24 миллиарда и составило $12,1 миллиарда, сообщает «Индекс миллиардеров» от Bloomberg.

Также сообщается, что общее состояние самых состоятельных предпринимателей России выросло на $10,6135 миллиарда. В начале февраля в рейтинге BBI были представлены 20 российских граждан. Их общее состояние достигало 318,48 миллиарда долларов. Всего индекс учитывает активы 500 богатейших людей мира.

Ранее американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск порекомендовал людям не копить деньги, так как через 10−20 лет, по его мнению, концепция сбережений станет неактуальной.

