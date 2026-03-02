Bloomberg: состояние Дурова в феврале упало на $2,24 млрд

В феврале 2026 года состояние Павла Дурова уменьшилось на $2,24 миллиарда и составило $12,1 миллиарда, сообщает «Индекс миллиардеров» от Bloomberg.
Также сообщается, что общее состояние самых состоятельных предпринимателей России выросло на $10,6135 миллиарда. В начале февраля в рейтинге BBI были представлены 20 российских граждан. Их общее состояние достигало 318,48 миллиарда долларов. Всего индекс учитывает активы 500 богатейших людей мира.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше