Житель Башкирии скрылся из-за долга более 1 млн рублей

Сейчас мужчина находится, предположительно, в Уфе, нигде официально не работает. Любые сведения о его месте пребывания граждане могут передать судебным приставам по указанным контактным номерам телефонов: 8 (34731) 2−83−99, 8 (347) 273−56−40 .