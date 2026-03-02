Житель Башкирии скрылся из-за долга более 1 млн рублей

Судебные приставы Агидели объявили розыск мужчины, задолжавшего крупную сумму по алиментам. Артур Гильфанов уклоняется от исполнения судебного решения о выплате денег на содержание сына или дочери.
Задолженность накопилась внушительная — более миллиона рублей. Для принуждения к исполнению обязательств судебные приставы ограничили должнику выезд за границу.
Сейчас мужчина находится, предположительно, в Уфе, нигде официально не работает. Любые сведения о его месте пребывания граждане могут передать судебным приставам по указанным контактным номерам телефонов: 8 (34731) 2−83−99,