Житель Башкирии скрылся из-за долга более 1 млн рублей

Его разыскивают приставы.

Источник: пресс-служба / ГУФССП России по РБ

Судебные приставы Агидели объявили розыск мужчины, задолжавшего крупную сумму по алиментам. Артур Гильфанов уклоняется от исполнения судебного решения о выплате денег на содержание сына или дочери.

Задолженность накопилась внушительная — более миллиона рублей. Для принуждения к исполнению обязательств судебные приставы ограничили должнику выезд за границу.

Сейчас мужчина находится, предположительно, в Уфе, нигде официально не работает. Любые сведения о его месте пребывания граждане могут передать судебным приставам по указанным контактным номерам телефонов: 8 (34731) 2−83−99, 8 (347) 273−56−40.