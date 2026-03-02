Глава Самары Носков перечислил задачи системы образования на 2026 год

Глава Самары Иван Носков провел встречу с руководителями городских школ, в ходе которой оценил работу системы образования и обозначил основные задачи на 2026 год. В числе важного остаются капитальный ремонт учебных заведений, развитие профильных классов, обеспечение современными мерами безопасности.
«Рассчитываю на ответственное отношение всех директоров к ремонтной кампании. Именно вы — первая контролирующая инстанция, от вас зависит скорость работ и их качество. Проверяйте, не стесняйтесь делать замечания, если видите возможность улучшения — сообщайте, вовлекайте в формирование планов ремонтов родителей», — сказал мэр.
В этом году планируется капитально отремонтировать два корпуса школы № 36, школу № 70, корпус лицея № 131 и школу № 167. Также работы начнутся в школах № 110 и № 177, а в №№ 32, 77, 108, 146 и Лицее философии проведут ремонт пищеблоков.
Кроме того, в планах — оборудовать в школах семь универсальных спортивных площадок, 13 воркаут-площадок и три площадки ГТО. Сейчас создается перечень детских садов, где появятся 10 мини-футбольных полей. В числе приоритетных задач предусмотрены обеспечение школ мерами защиты, профилактика распространения запрещенных веществ и экстремистских идей.
В рамках торжественной части встречи глава Самары наградил почетной грамотой и медалью II степени директора спортивного лицея Ларису Фурсову за многолетний безупречный труд и выдающиеся заслуги перед городом. Носков поздравил мужчин-директоров с прошедшим Днем защитника Отечества, а женщин — с наступающим Международным женским днем.