Грустный макак «поднял» зоопарк в Японии: обезьянку-сироту поддерживают во всем мире

Известность макака Панти удвоила посещаемость зоопарка в японском городе Итикава. Об этом РИА Новости сообщил представитель учреждения.
История детеныша японского макака, которого после рождения не приняла стая, стала вирусной в соцсетях. Панти заменили мать плюшевой игрушкой орангутана, а ролики с его участием с февраля набирают миллионы просмотров.
«Если говорить о выходных и праздничных днях, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза», — сообщил представитель зоопарка.
Немногим ранее Google запустил специальную анимацию в честь Панти. Акция появилась после того, как история детеныша стала вирусной. При вводе запроса о макаке в поиске на странице появляются сердечки с его изображением и счетчик лайков.