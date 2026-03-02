Посольство РФ в Баку сообщило об эвакуации 39 граждан из Ирана через границу

39 граждан Российской Федерации эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении посольства России в Баку в Telegram-канале.
Диппредставительство заявило, что 1 марта начался организованный переход российскими гражданами государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара».
«По состоянию на текущий момент границу пересекло 39 граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении диппредставительства.
Также посольство отметило, что сотрудники диппредставительства находятся в плотной координации с азербайджанскими властями и продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Тогда президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объявил о начале военной операции и подчеркнул, что ее целью является защита американских граждан.