«Коляда Театр» в Екатеринбурге не стал отменять спектакли после кончины Николая Коляды

Николая Коляду называют «уральским солнцем современной драматургии». Он — автор более 100 пьес, 38 из которых поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья.

В своем «Коляда-театре» как режиссер он воплотил десятки постановок, две из которых удостоены премии губернатора Свердловской области. Пьесы Коляды переведены на многие языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский и другие — и идут на сценах театров Великобритании, Швеции, Германии, США, Италии, Франции, Канады, Австралии и других стран.