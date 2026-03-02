«Коляда Театр» в Екатеринбурге не стал отменять спектакли после кончины Николая Коляды

«Все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию», — говорится в сообщении. Также в театре добавили, что о дате и времени прощания с умершим драматургом Николаем Колядой сообщат дополнительно.
ЕАН писал, сегодня ночью ушел из жизни известный свердловский драматург Николай Коляда. Ему было 68 лет. СМИ писали, что у него возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом. О смерти Николая Коляды сегодня сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он выразил соболезнования родным и близким драматурга.
Николая Коляду называют «уральским солнцем современной драматургии». Он — автор более 100 пьес, 38 из которых поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья.
В своем «Коляда-театре» как режиссер он воплотил десятки постановок, две из которых удостоены премии губернатора Свердловской области. Пьесы Коляды переведены на многие языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский и другие — и идут на сценах театров Великобритании, Швеции, Германии, США, Италии, Франции, Канады, Австралии и других стран.
«Николай Владимирович Коляда — гордость Свердловской области, чье творчество прославило Урал. Его уход 2 марта 2026 года — невосполнимая утрата для отечественной культуры», — говорится в сообщении губернатора.