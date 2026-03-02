В Башкирии предупредили об изменениях расписания пригородных электричек

Пассажиров пригородных поездов в Башкирии информируют об изменениях графика движения в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
6, 7, 8 марта назначаются поезда:
— № 6422/7160/7158 Дема (отпр.13.25) — Усть-Катав (приб.17.26, отпр.17.27) — Челябинск (приб.23.05);
— № 6438/6440 Дема (отпр.18.12) — Мурсалимкино (приб.22.53).
7, 8, 9 марта назначаются дополнительные поезда:
— № 7437/6437 Мурсалимкино (отпр.05.13) — Дема (приб.09.58);
— № 7157/7159/7161 Челябинск (отпр.06.04) — Усть-Катав (приб.11.44, отпр.11.45) — Дема (приб.15.36).
9 марта назначается поезд:
— № 6424 Дема (отпр.18.12) — Усть-Катав (приб.22.11).
10 марта назначаются поезда:
— № 6423 Усть-Катав (отпр.05.51) — Дема (приб.09.58),
— № 6415 Тавтиманово (отпр.14.16) — Дема (приб.15.36).
9 марта выводятся из графика движения поезда:
— № 7483/7484 Кумертау (отпр.4.35) — Уфа (приб.8.36);
— № 7419 Раевка (отпр.5.36) — Талды-Булак (приб.7.39);
— № 7475/7476 Приуралье (отпр.5.56) — Уфа (приб.7.40);
— № 6426 Раевка (отпр.6.06) — Шакша (приб.8.52);
— № 6812 Карламан (отпр.6.33) — Стерлитамак (приб.8.34);
— № 6427 Иглино (отпр.7.03) — Дема (приб.8.07);
— № 6430 Дема (отпр.7.15) — Шакша (приб.8.00);
— № 7406 Абдулино (отпр.7.49) — Приютово (приб.8.30);
— № 6431 Иглино (отпр.8.17) — Дема (приб.9.22);
— № 6429 Шакша (отпр.9.47) — Дема (приб.10.31);
— № 6434 Уфа (отпр.16.49) — Шакша (приб.17.18);
— № 7420 Талды-Булак (отпр.16.53) — Иглино (приб.22.00);
— № 6435 Шакша (отпр.17.41) — Кандры (приб.21.15);
— № 7481/7482 Уфа (отпр.19.24) — Кумертау (приб.23.25);
— № 7405 Приютово (отпр.21.12) — Абдулино (приб.21.52);
— № 7417 Дема (отпр.21.26) — Чишмы (приб.22.12).
9 марта назначаются поезда:
— № 6436 Раевка (отпр.6.06) — Уфа (приб.8.19);
— № 7485/7486/7488 Уфа (отпр.07.08) — Инзер (приб.10.05, отпр.10.47) — Белорецк (приб.12.27);
— № 7427/7425 Шакша (отпр.08.22) — Приютово (приб.12.13, отпр.12.16) — Абдулино (приб.12.54);
— № 7422/7428 Абдулино (отпр.15.00) — Приютово (приб.15.41, отпр.15.45) — Тавтиманово (приб.20.14);
— № 7489/7491/7492 Белорецк (отпр.17.39) — Инзер (приб.19.12, отпр.19.30) — Уфа (приб.22.19);
— № 7461 Уфа (отпр.18.28) — Кандры (приб.21.15).
— № 7421/7423 Иглино (отпр.18.01) — Приютово (приб.21.58, отпр.22.01) — Абдулино (приб.22.39).
10 марта выводятся из графика движения поезда:
— № 6412 Дема (отпр.13.25) — Улу-Теляк (приб.15.18);
— № 6401 Улу-Теляк (отпр.18.14)-Уфа (приб.19.56, отпр.20.32).
10 марта назначаются поезда:
— № 7424/7426/7432 Абдулино (отпр.05.13) — Приютово (приб.05.48, отпр.05.55) — Уфа (приб.08.58, отпр.09.06) — Аша (приб.10.52).
— № 6428 Дема (отпр.13.25) — Аша (приб.15.42);
— № 6405/7407 Аша (отпр.17.54) — Уфа (приб.19.56, отпр.20.32) — Раевка (приб.22.40).
Время местное.
Ранее сообщалось, что жители Башкирии стали чаще брать в электрички своих питомцев.