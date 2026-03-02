Ричмонд
В России задержаны десятки причастных к организации работы сим-боксов

СК РФ продолжает раскрывать преступления, совершенные с помощью сим-боксов.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России продолжает расследование преступлений, которые совершены с помощью сим-боксов, помогающих организовывать нелегальные каналы связи украинским спецслужбам. Лиц, причастных к этой работе, задерживают в разных регионах России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Так, при организации одного из последних резонансных преступлений в декабре прошлого года, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, действия преступников координировались через голосовой трафик сим-бокса. Девушку-администратора позже задержали в Новой Москве.

Всего же в Московской области задержали 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу сим-боксов. При обысках у них изъяли больше двух тысяч сим-карт, сим-боксы, а также другие предметы, важные для следствия.

Установлены также жители Удмуртии, Омской и Томской областей, Пермского края, Республик Северная Осетия — Алания и Марий Эл, Красноярского края, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областей, которые обеспечивали работу сим-боксов для мошеннических целей.

В настоящее время против них возбуждены уголовные дела по различным статьям, следствие устанавливает других участников преступных схем.

В Следственном комитете призвали молодых людей не поддаваться на обещания легких и быстрых денег. Не стоит портить себе биографию фактом уголовной ответственности.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) в ходе масштабной операции в 40 российских регионах изъяли 612 SIM-боксов, которые использовали для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях в интересах украинских террористов.