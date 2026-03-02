Ричмонд
Более 30 жителей Ливана погибли при авиаударах со стороны Израиля

31 человек погиб, еще 149 пострадали в результате первой волны ударов авиации Израиля по территории Ливана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в минздраве республики.

— Число жертв может возрасти, поскольку в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Джамус на южной окраине Бейрута, где ракеты попали в два жилых дома, продолжаются спасательные работы, — написали на странице министерства в X.

Ранее США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве».

До этого также стало известно, что в результате атаки Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.

В Иране жертвами атаки США и Израиля стали 170 учащихся и педагогов. Удар пришелся по начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенной в провинции Хормозган.

По данным The Atlantic, президент США Дональд Трамп, объявивший о начале военной операции в Иране, намерен дальше напасть на Кубу. По его мнению, такая политика могла бы вознести его наследие выше.

