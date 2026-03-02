Reuters: У Пентагона не было доказательств, что Иран может нанести удар первым

Представители Министерства обороны США (Пентагон) на закрытой конференции в Конгрессе признали, что у разведки не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.