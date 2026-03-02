Reuters: У Пентагона не было доказательств, что Иран может нанести удар первым

Представители Министерства обороны США (Пентагон) на закрытой конференции в Конгрессе признали, что у разведки не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Данные заявления прозвучали уже после начала полномасштабной военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. При этом ранее администрация Белого дома заявляла, что решение об атаках было связано с возможной угрозой «превентивного» удара со стороны Тегерана.
На брифинге заявили, что ракетные возможности Ирана и его союзников в регионе представляют угрозу интересам США, однако конкретных разведданных о подготовке немедленной атаки нет.
Демократическая партия раскритиковала решение начать боевые действия и поставила под сомнение его обоснованность, сообщается в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше. Он подчеркнул, что Иран — «большая страна».
28 февраля Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Армия Израиля нанесла удары по Тегерану. О начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».