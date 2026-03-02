Ричмонд
Военные Ирана сбили израильский беспилотник Hermes на западе страны

Иран сообщил о ликвидации израильского беспилотника Hermes.

Источник: Комсомольская правда

Военные Ирана сбили израильский беспилотник Hermes на западе страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Беспилотник Hermes был поражен средствами противовоздушной обороны в провинции Лурестан», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на военных.

Также отмечается, что израильский беспилотник был сбит в районе города Хорремабад, который является административным центром провинции.

Удары по Ирану начали наноситься в субботу, 28 февраля. Израиль и США начали совместную операцию против Тегерана. На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше