Reuters: Три беспилотника сбили над аэропортом в иракском Эрбиле

При этом представители Министерства обороны США признали, что у разведки не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. При этом ранее администрация Белого дома заявляла, что решение было связано с возможной угрозой «превентивного» удара со стороны Тегерана.