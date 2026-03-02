Ричмонд
Reuters: Три беспилотника сбили над аэропортом в иракском Эрбиле

Три беспилотных летательных аппарата уничтожили над аэропортом Эрбиль в Ираке. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Reuters.

По данным агентства, беспилотники уничтожены над местом размещения американских вооруженных сил.

В этот же день СМИ сообщили, что иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Пилот катапультировался и остался жив.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.

По данным СМИ, в Иране жертвами американских и израильских атак стали 170 учащихся и педагогов. Удар пришелся по начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенной в провинции Хормозган.

При этом представители Министерства обороны США признали, что у разведки не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. При этом ранее администрация Белого дома заявляла, что решение было связано с возможной угрозой «превентивного» удара со стороны Тегерана.

