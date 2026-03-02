Ричмонд
В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями сердца и лёгких — минимизировать пребывание на улице.

Источник: Аргументы и факты

Со 2 по 5 марта в Новосибирске сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка. По данным сервиса AccuWeather, уже сегодня индекс качества воздуха (AQI) составляет 69 — «Плохой», а основной виновник — мелкодисперсные частицы PM2.5, проникающие глубоко в лёгкие, пишет МК Новосибирск.

Особенно тяжёлым будет 4 марта (среда): ожидается «Вредный» уровень загрязнения (AQI 103). В этот день даже у здоровых людей могут возникнуть затруднённое дыхание, першение в горле и слабость. А 5 марта (четверг) вновь прогнозируется «Плохой» уровень (AQI 80).

Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями сердца и лёгких — минимизировать пребывание на улице.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцев ждёт похолодание до −40  в начале весны.