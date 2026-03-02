В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Особенно тяжёлым будет 4 марта (среда): ожидается «Вредный» уровень загрязнения (AQI 103). В этот день даже у здоровых людей могут возникнуть затруднённое дыхание, першение в горле и слабость. А 5 марта (четверг) вновь прогнозируется «Плохой» уровень (AQI 80).