В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Со 2 по 5 марта в Новосибирске сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка. По данным сервиса AccuWeather, уже сегодня индекс качества воздуха (AQI) составляет 69 — «Плохой», а основной виновник — мелкодисперсные частицы PM2.5, проникающие глубоко в лёгкие, пишет МК Новосибирск.
Особенно тяжёлым будет 4 марта (среда): ожидается «Вредный» уровень загрязнения (AQI 103). В этот день даже у здоровых людей могут возникнуть затруднённое дыхание, першение в горле и слабость. А 5 марта (четверг) вновь прогнозируется «Плохой» уровень (AQI 80).
Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями сердца и лёгких — минимизировать пребывание на улице.
