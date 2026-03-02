Около 1000 туристов из Новосибирска застряли в ОАЭ из-за закрытия неба

«Получается, из Новосибирска в Дубай два рейса в день. Их выполняют S7 и FlyDubai. Детальных данных по загрузке у нас нет, но она точно не маленькая. Такая частота рейсов позволяла туристам летать на отдых в ОАЭ на любое количество дней и ночей. Если говорить о том, сколько в ОАЭ сейчас может быть новосибирских туристов, я думаю, что оценка в 1000 человек или около того вполне справедлива. Даже если бы у нас или у вас были точные данные от пограничной службы, например, то всё равно надо учитывать, что часть туристов, улетевших в Дубай, там не оставалась. Они улетали на курорты в другие страны — на Мальдивы, в Шри-Ланку. И таких немало. Поэтому сложно всех отследить. Они тоже теперь в третьих странах остались. С ними туроператоры ведут работу. Они пока не могут вернуться в Дубай, и домой соответственно тоже», — рассказали исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко и директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.