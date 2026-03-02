Около 1000 туристов из Новосибирска застряли в ОАЭ из-за закрытия неба

В Объединённых Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка тысячи жителей Новосибирска. Информацию со ссылкой на участников рынка публикует Infopro54.
«Получается, из Новосибирска в Дубай два рейса в день. Их выполняют S7 и FlyDubai. Детальных данных по загрузке у нас нет, но она точно не маленькая. Такая частота рейсов позволяла туристам летать на отдых в ОАЭ на любое количество дней и ночей. Если говорить о том, сколько в ОАЭ сейчас может быть новосибирских туристов, я думаю, что оценка в 1000 человек или около того вполне справедлива. Даже если бы у нас или у вас были точные данные от пограничной службы, например, то всё равно надо учитывать, что часть туристов, улетевших в Дубай, там не оставалась. Они улетали на курорты в другие страны — на Мальдивы, в Шри-Ланку. И таких немало. Поэтому сложно всех отследить. Они тоже теперь в третьих странах остались. С ними туроператоры ведут работу. Они пока не могут вернуться в Дубай, и домой соответственно тоже», — рассказали исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко и директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.
Туристам рекомендовано оставаться на связи с туроператорами и принимающей стороной, по возможности находиться в отелях. Тем, кто только планировал поездку, советуют обращаться к турагентам для аннуляции, переноса или замены тура. Участники рынка полагают, что на нормализацию ситуации уйдёт не менее двух недель.