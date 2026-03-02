Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы

По словам начальника управления развития автомобильных дорог Минтранса Леонида Зенкевича, все дороги в Беларуси планируется полностью привести в порядок после зимы к 9 мая. Диагностика трасс проводится с окончанием зимнего периода, после чего определяются ремонтные мероприятия. Зенкевич отметил, что с начала нынешней зимы работ по зимнему содержанию дорог выполнили уже в два раза больше, чем прошлой зимой.