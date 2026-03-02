Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы

В Министерстве транспорта и коммуникации сказали, когда дороги в Беларуси приведут в порядок после зимы, сообщили на СТВ.
По словам начальника управления развития автомобильных дорог Минтранса Леонида Зенкевича, все дороги в Беларуси планируется полностью привести в порядок после зимы к 9 мая. Диагностика трасс проводится с окончанием зимнего периода, после чего определяются ремонтные мероприятия. Зенкевич отметил, что с начала нынешней зимы работ по зимнему содержанию дорог выполнили уже в два раза больше, чем прошлой зимой.
— Планируется к 9 Мая все дороги подготовить к летней эксплуатации, — уточнил он.
Будет максимально устранена сезонная ямочность. Дороги очистят от остатков противогололедных материалов, нанесут разметку, уберут мусор, окрасят элементы обустройства. На 2026-й запланировано отремонтировать и реконструировать около 5000 километров дорог общего пользования. Сейчас идут реконструкция трассы М-3 на участке от Плещениц до Лепеля и автодороги Р-46 от Лепеля до Полоцка.
— Поддержание состояния автомобильной дороги М-1 осуществляется в рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту, — заключил представитель Минтранса.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы: «Чего бы это ни стоило».
А еще белорусский президент сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.
Также в Минске коммунальщики завершат реконструкцию старых теплосетей до 2029 года.