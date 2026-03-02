Ричмонд
Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы

Минтранс: дороги в Беларуси отремонтируют к 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта и коммуникации сказали, когда дороги в Беларуси приведут в порядок после зимы, сообщили на СТВ.

По словам начальника управления развития автомобильных дорог Минтранса Леонида Зенкевича, все дороги в Беларуси планируется полностью привести в порядок после зимы к 9 мая. Диагностика трасс проводится с окончанием зимнего периода, после чего определяются ремонтные мероприятия. Зенкевич отметил, что с начала нынешней зимы работ по зимнему содержанию дорог выполнили уже в два раза больше, чем прошлой зимой.

— Планируется к 9 Мая все дороги подготовить к летней эксплуатации, — уточнил он.

Будет максимально устранена сезонная ямочность. Дороги очистят от остатков противогололедных материалов, нанесут разметку, уберут мусор, окрасят элементы обустройства. На 2026-й запланировано отремонтировать и реконструировать около 5000 километров дорог общего пользования. Сейчас идут реконструкция трассы М-3 на участке от Плещениц до Лепеля и автодороги Р-46 от Лепеля до Полоцка.

— Поддержание состояния автомобильной дороги М-1 осуществляется в рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту, — заключил представитель Минтранса.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы: «Чего бы это ни стоило».

А еще белорусский президент сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.

Также в Минске коммунальщики завершат реконструкцию старых теплосетей до 2029 года.

