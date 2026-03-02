Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском краеведческом музее создадут тактильные копии для слабовидящих

Проект организации одержал победу в грантовом конкурсе.

Источник: Комсомольская правда

В краеведческом музее Новосибирска создадут тактильные копии экспонатов для слабовидящих и незрячих посетителей. Об этом сообщили в telegram-канале организации.

Тактильные копии станут частью проекта «Диалог с древностью». Посетители смогут познакомиться с палеонтологическими экспонатами и археологической коллекцией. Музей вошел в список победителей грантового конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов» от программы «Особый взгляд».

В музее природы слабовидящие посетители также узнают о древней флоре и фауне области. Для участников проекта также планируют провести творческие мастер-классы.