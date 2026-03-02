В Новосибирском краеведческом музее создадут тактильные копии для слабовидящих

В краеведческом музее Новосибирска создадут тактильные копии экспонатов для слабовидящих и незрячих посетителей. Об этом сообщили в telegram-канале организации.
Тактильные копии станут частью проекта «Диалог с древностью». Посетители смогут познакомиться с палеонтологическими экспонатами и археологической коллекцией. Музей вошел в список победителей грантового конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов» от программы «Особый взгляд».
В музее природы слабовидящие посетители также узнают о древней флоре и фауне области. Для участников проекта также планируют провести творческие мастер-классы.