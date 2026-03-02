Стало известно, какое наследство оставил умерший драматург Николай Коляда

Также Коляда в интервью рассказывал, что у него была пятикомнатная квартира, где с ним жили 11 кошек. Позже, когда животные умерли, драматург переехал в двухкомнатную квартиру над своим театром на проспекте Ленина. В среднем подобные квартиры по этому адресу в Екатеринбурге стоят чуть более 8 млн рублей, выяснил aif.ru.