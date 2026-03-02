Стало известно, какое наследство оставил умерший драматург Николай Коляда

Российский актер и драматург Николай Коляда, умерший в ночь на 2 марта в больнице после госпитализации с двусторонней пневмонией, оставил большое наследство, выяснил aif.ru.
В 2022 году в одном из интервью Коляда рассказывал, что приобрел 16 квартир в качестве служебного жилья для артистов своего театра. Однако восемь квартир в 2021 году он переписал на некоторых из актеров.
«Но это не потому, что я такой добрый дядя. Нет. Они их заработали своим честным трудом», — рассказывал Коляда.
Точный метраж приобретенных драматургом квартир неизвестен, сообщалось лишь, что он покупал в основном малогабаритное жилье.
Также Коляда в интервью рассказывал, что у него была пятикомнатная квартира, где с ним жили 11 кошек. Позже, когда животные умерли, драматург переехал в двухкомнатную квартиру над своим театром на проспекте Ленина. В среднем подобные квартиры по этому адресу в Екатеринбурге стоят чуть более 8 млн рублей, выяснил aif.ru.
«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — сообщил aif.ru юрист Иван Соловьев.
Сам Коляда ранее рассказал, что составил завещание. По документам все движимое и недвижимое имущество переходит в распоряжение некоммерческого фонда «Коляда-Театр». У Николая Коляды нет детей. Своей «семьей» и главными преемниками он всегда называл актеров и учеников своего театра.
Коляда умер в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля с двусторонним воспалением легких. Ему было 68 лет.