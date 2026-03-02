В Омской области с 1 марта изменилась стоимость проезда в электричках

Как следует из приказа Региональной энергетической комиссии, стоимость проезда в пределах черты Омска без пересадок на участке ст. Московка — о. п. им. Н. И. Данильченко теперь составляет 45 рублей за одну поездку. Такую же сумму нужно будет заплатить за первые 15 километров при проезде по территории Омской области.
После 15 километров плата будет рассчитываться исходя из расстояния — за каждый последующий километр она составит 3,17 рубля.
Еще 50 рублей нужно доплатить, чтобы проехать в вагоне повышенной комфортности.
Добавим, по данным компании «Омск-пригород», все федеральные и региональные льготы для пассажиров сохранятся. Также можно ездить дешевле по абонементным билетам.