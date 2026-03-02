Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области с 1 марта изменилась стоимость проезда в электричках

С воскресенья, 1 марта 2026 года, в пригородных электропоездах Омской области изменилась стоимость проезда.

Источник: Аргументы и факты

Как следует из приказа Региональной энергетической комиссии, стоимость проезда в пределах черты Омска без пересадок на участке ст. Московка — о. п. им. Н. И. Данильченко теперь составляет 45 рублей за одну поездку. Такую же сумму нужно будет заплатить за первые 15 километров при проезде по территории Омской области.

После 15 километров плата будет рассчитываться исходя из расстояния — за каждый последующий километр она составит 3,17 рубля.

Еще 50 рублей нужно доплатить, чтобы проехать в вагоне повышенной комфортности.

Добавим, по данным компании «Омск-пригород», все федеральные и региональные льготы для пассажиров сохранятся. Также можно ездить дешевле по абонементным билетам.