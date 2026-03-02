В Омской области с 1 марта изменилась стоимость проезда в электричках

Как следует из приказа Региональной энергетической комиссии, стоимость проезда в пределах черты Омска без пересадок на участке ст. Московка — о. п. им. Н. И. Данильченко теперь составляет 45 рублей за одну поездку. Такую же сумму нужно будет заплатить за первые 15 километров при проезде по территории Омской области.