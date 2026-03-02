АТОР: Дубай продлит проживание туристов в отелях из-за отмены рейсов

Отели получили инструкции оказать поддержку гостям, которые не могут выехать из страны из-за транспортных ограничений. Гостиницам рекомендовано продлить проживание на прежних условиях и не выселять туристов. В случае, если постоялец не может оплатить дополнительные дни, отель обязан уведомить профильное ведомство и передать информацию о сроках первоначального размещения и продления.