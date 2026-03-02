Ричмонд
АТОР: Дубай продлит проживание туристов в отелях из-за отмены рейсов

Отели Дубая обязали обеспечить максимальное содействие постояльцам, столкнувшимся с проблемами из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристам на фоне массовых отмен рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо Департамента экономики и туризма эмирата.

Отели получили инструкции оказать поддержку гостям, которые не могут выехать из страны из-за транспортных ограничений. Гостиницам рекомендовано продлить проживание на прежних условиях и не выселять туристов. В случае, если постоялец не может оплатить дополнительные дни, отель обязан уведомить профильное ведомство и передать информацию о сроках первоначального размещения и продления.

«В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений», — сказано в сообщении.

Немногим ранее сообщалось, что туроператоры РФ несут значительные потери из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным Российского союза туриндустрии, убытки достигают не менее 1,5 миллиона долларов в сутки. При сохранении конфликта между США, Израилем и Ираном общий ущерб может составить десятки миллионов долларов.

