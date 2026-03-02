Выяснилось, кто на самом деле сбил американский истребитель F-15 в Кувейте: и это не Иран

Истребитель F-15 американских Военно-воздушных сил был сбит в Кувейте в результате дружественного огня. Об этом журналистам сообщил официальный представитель США.
Напомним, 2 марта власти Ирана сообщили о том, что армия страны якобы сбила американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться.
Позже стало известно, что кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над страной.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper. В КСИР отметили, что небо над Ираном «полностью небезопасно» для любых вражеских летательных аппаратов.
Вместе с тем, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в результате нанесенного Ираном ответного ракетного удара поражена база ВВС в Кувейте, на которой несут службу итальянские военные.