Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, кто на самом деле сбил американский истребитель F-15 в Кувейте: и это не Иран

Командование США подтвердило, что F-15 был сбит в Кувейте дружественным огнем.

Источник: Комсомольская правда

Истребитель F-15 американских Военно-воздушных сил был сбит в Кувейте в результате дружественного огня. Об этом журналистам сообщил официальный представитель США.

Напомним, 2 марта власти Ирана сообщили о том, что армия страны якобы сбила американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться.

Позже стало известно, что кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над страной.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper. В КСИР отметили, что небо над Ираном «полностью небезопасно» для любых вражеских летательных аппаратов.

Вместе с тем, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в результате нанесенного Ираном ответного ракетного удара поражена база ВВС в Кувейте, на которой несут службу итальянские военные.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше