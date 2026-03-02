Названы 16 районов Омской области с клещевым энцефалитом

С приходом весны 2026 года Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило жителей региона о сохраняющейся угрозе клещевого вирусного энцефалита.
«Острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола», — сообщили в ведомстве.
В Омской области эпидемическое неблагополучие по клещевому энцефалиту поддерживается наличием активных природных очагов на территории 16 муниципальных образований. В список вошли Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Муромцевский, Нижнеомский, Омский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы и сам город Омск.
В группе риска — население, которое посещает природные биотопы или проживает в эндемичных территориях. Заразиться можно при присасывании зараженного вирусом клеща.
Самой эффективной мерой защиты остается специфическая профилактика, то есть вакцинация. Медики напоминают: прививку лучше делать заранее, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала активности клещей. Первичный курс вакцинации состоит из трех прививок. Интервал между первыми двумя составляет от одного до семи месяцев, в зависимости от используемой вакцины. Третья прививка проводится через год после второй. После курса первичной вакцинации ревакцинация проводится каждые три года.