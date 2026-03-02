Названы 16 районов Омской области с клещевым энцефалитом

Самой эффективной мерой защиты остается специфическая профилактика, то есть вакцинация. Медики напоминают: прививку лучше делать заранее, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала активности клещей. Первичный курс вакцинации состоит из трех прививок. Интервал между первыми двумя составляет от одного до семи месяцев, в зависимости от используемой вакцины. Третья прививка проводится через год после второй. После курса первичной вакцинации ревакцинация проводится каждые три года.