В Иркутской области зарплаты выросли до 110 тысяч рублей по итогам года

По итогам 2025 года в Иркутске ввели в эксплуатацию 5714 квартир общей площадью 354,8 тысячи квадратных метров. Объем строительных работ вырос на 20% и достиг 19,6 миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
Оборот оптовой торговли увеличился на 9%, розничной — почти на 2% и составил 186,8 миллиарда. В среднем каждый сибиряк потратил на товары 308 тысяч рублей. На еду и напитки пришлось 41,6% покупок, остальное — непродовольственные товары.
— Рестораны и кафе заработали 8,5 миллиарда — это на 7,5% больше, чем годом ранее. Каждый человек в среднем оставил в заведениях общепита больше 14 тысяч рублей. Платных услуг крупные и средние организации оказали на 89,9 миллиарда. Почти треть — коммуналка, еще четверть — связь, пятая часть — транспорт, — говорится в сообщении Иркутскстата.
Занятых в экономике стало чуть меньше — 192,7 тысячи человек. Зато зарплаты подросли. В среднем работники крупных и средних предприятий получали 110,5 тысячи рублей в месяц, а в декабре с учетом разовых выплат — почти 145 тысяч.
Работу искали 6347 человек, трудоустроиться смогли 3644 — это 57%. На начало года на учете в центре занятости оставались 1185 человек, из них 897 официально признаны безработными. Половина — женщины, каждый девятый — младше 30 лет.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о семье, в которой 100 лет рождаются только Иваны Ивановичи. Подробности.