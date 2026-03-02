В Иркутской области зарплаты выросли до 110 тысяч рублей по итогам года

— Рестораны и кафе заработали 8,5 миллиарда — это на 7,5% больше, чем годом ранее. Каждый человек в среднем оставил в заведениях общепита больше 14 тысяч рублей. Платных услуг крупные и средние организации оказали на 89,9 миллиарда. Почти треть — коммуналка, еще четверть — связь, пятая часть — транспорт, — говорится в сообщении Иркутскстата.