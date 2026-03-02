Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры прибытия в Москву 84 россиян, покинувших Израиль

Опубликованы кадры прибытия в Москву самолета МЧС с россиянами, вывезенными из Израиля через Египет.

Источник: Аргументы и факты

МЧС России показало кадры прибытия в Москву самолета Ил-76 с россиянами, вывезенными из Израиля через Египет. Видео в понедельник, 2 марта, опубликовала пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

На кадрах запечатлено, как россияне вместе с детьми садятся в самолет. В конце ролика граждане РФ покидают воздушное судно, приземлившеея в подмосковном аэропорту Жуковский.

Вывоз российских граждан организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

В Москву спецбортом доставили дипломатических работников и членов их семей. Всего в российскую столицу прибыли 84 человека, включая 38 детей.

Ранее российские туристы, отдыхающие в ОАЭ, рассказали, что происходит в Дубае после обстрелов со стороны Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше