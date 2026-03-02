Появились кадры прибытия в Москву 84 россиян, покинувших Израиль

На кадрах запечатлено, как россияне вместе с детьми садятся в самолет. В конце ролика граждане РФ покидают воздушное судно, приземлившеея в подмосковном аэропорту Жуковский.
Вывоз российских граждан организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
В Москву спецбортом доставили дипломатических работников и членов их семей. Всего в российскую столицу прибыли 84 человека, включая 38 детей.
Ранее российские туристы, отдыхающие в ОАЭ, рассказали, что происходит в Дубае после обстрелов со стороны Ирана.
